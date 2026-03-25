İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve fuhuş eylemlerine yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, Ferhat Aydın hakkında 25 Mart 2026 tarihinde gözaltı kararı verildi. Peki, Ferhat Aydın neden gözaltına alındı? Ferhat Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

FERHAT AYDIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma dosyasında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak," "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak için yer, donanım veya malzeme sağlamak," "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak," "kullanmak için uyuşturucu satın alma/ kabul etme/bulundurma" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" gibi suçlamalar yer alıyor.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 adreste eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli için gözaltı talimatı çıkarılmıştır. Bu kapsamda Ferhat Aydın da listede adı geçen kişiler arasında yer aldı.

FERHAT AYDIN KİMDİR?

Ferhat Aydın ile ilgili soruşturmaya konu olan kamuya açık kaynaklarda profesyonel bir biyografi veya geçmiş faaliyetlerine dair kapsamlı bir bilgi henüz yer almamaktadır. Diğer ünlü isimlerle birlikte adı anılmış olması dışında, kamuoyunda bilinen detaylı bir kişisel geçmişi bulunmamaktadır.

FERHAT AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Ferhat Aydın'ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili güvenilir bir kaynak veya resmi kayıt açıklaması halen bulunmamaktadır.

FERHAT AYDIN NERELİ?

Benzer şekilde, Ferhat Aydın'ın nereli olduğu (doğum yeri) konusunda resmi veya doğrulanmış bir bilgi kamuya henüz açıklanmamıştır. Soruşturmada adı anılmış olsa da biyografik detaylara ulaşılamamaktadır.

FERHAT AYDIN NE İŞ YAPIYOR?

Ferhat Aydın'ın mevcut medya haberlerinde yer alan bilgilerine bakıldığında, kariyeri, mesleği veya profesyonel faaliyetleriyle ilgili kamuya açık bir kaynağa rastlanmamaktadır.

SORUŞTURMA GENELİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında şu önemli noktalar bulunmaktadır:

Toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik ekipleri 16 adreste eş zamanlı operasyon yaptı.

14 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.

Gözaltı listesinde iş insanları, spor kulübü yöneticileri, oyuncular ve model gibi toplumda bilinen birçok isim bulunuyor.

Soruşturma kapsamında çeşitli uyuşturucu ve yardımcı suçlamalar yer almakta.