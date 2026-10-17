'Fenerbahçe'ye gitmem hataydı' diyen Cenk Tosun kimdir, şu an hangi takımda oynuyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cenk Tosun, Temmuz 2024'te Fenerbahçe'ye imza attığında beIN Sports'a "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" demişti. İki yıl sonra aynı transferi bu kez hata olarak anlatıyor.

FENERBAHÇE İÇİN NE DEDİ?

35 yaşındaki forvet, Yağız Sabuncuoğlu ile yaptığı sohbette Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçişini konuştu. Cumhuriyet'in 16 Ekim 2026'da aktardığına göre Tosun, " Fenerbahçe'ye gitmem hata mıydı? Hataydı bence" dedi. Hemen ardından da ekledi: "Pişman mıyım? Değilim."

Tosun'a göre bir kulüpte uzun yıllar oynayıp o camiayla özdeşleşen futbolcunun başka büyük bir kulübe gitmesi doğru değil. Sarı-lacivertli kulübün yönetimi için "Fenerbahçe yönetilmesi gerektiği gibi yönetilmiyor diye düşünüyorum ben" dedi. Jose Mourinho'yla saha dışında arasının çok iyi olduğunu, ama Portekizli teknik adamın onu sahada oynatmadığını da söyledi.

FENERBAHÇE'DE NE OLDU?

Fanatik'in haberine göre Tosun, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Kulüp 12 Ekim 2025'te onu kadro dışı bıraktığını açıkladı. 2025-26 sezonunda 7 maçta oynayan golcünün sözleşmesi 15 Ocak 2026'da karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

ŞU AN HANGİ TAKIMDA?

Ocak 2026'da Kasımpaşa'ya geçti ve sezonu orada tamamladı. Fatih Karagümrük, 7 Temmuz 2026'da Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu. İstanbul ekibi bu sezon 1. Lig'de oynuyor. GZT'nin haberine göre taraflar 1 yıllık sözleşmede anlaştı.

CENK TOSUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cenk Tosun, 7 Haziran 1991'de Almanya'nın Wetzlar kentinde Türk bir ailenin çocuğu olarak doğdu; 35 yaşında. Futbola 1997'de Eintracht Frankfurt'un altyapısında başladı ve Bundesliga'daki ilk maçına da bu kulüple çıktı. Almanya'nın 16 yaş altından 21 yaş altına kadar genç milli takımlarında forma giydi.

GAZİANTEP'TEN EVERTON'A

Türkiye'ye Ocak 2011'de Gaziantepspor'la geldi; Frankfurt bu transferden 400 bin euro aldı. Gaziantep'te 2012'de Spor Toto Kupası'nı kazandı. Şubat 2014'te Beşiktaş'a imza attı ve 2016-17 sezonunda ligde 24 gol attı. Beşiktaş o sezon şampiyon oldu.

Everton, Ocak 2018'de Beşiktaş'la 27 milyon sterlinde anlaştı. A Spor'un 2021'deki haberine göre bu satış, o güne kadar Beşiktaş'ın en pahalı satışıydı. İngiltere'deyken Crystal Palace'a kiralandı, 2020-21'de yine kiralık olarak Beşiktaş'a döndü. Temmuz 2022'de Everton'dan bonservissiz ayrılıp siyah-beyazlı takıma geri geldi. CNN Türk'ün derlediği rakamlara göre Süper Lig'de 302 maçta 106, Premier Lig'de 55 maçta 10 gol attı.

ÇEKYA'YA 90+4'TE ATTIĞI GOL

A Milli Takım'daki ilk maçına 15 Ekim 2013'te Hollanda karşısında oyuna sonradan girerek çıktı. Milli formayla 53 maçta 21 gol attı, EURO 2016 ve EURO 2024 kadrolarında yer aldı. Hamburg'da 26 Haziran 2024'te oynanan Çekya maçında 90+4. dakikada attığı golle Türkiye 2-1 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.