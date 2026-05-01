Fenerbahçe yedek kulübesine Tedesco yerine oturacak olan Zeki Murat Göle kimdir, Tedesco neden yok, nerede?

Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Fenerbahçe’de teknik ekipte yaşanan değişiklikler gündemi hareketlendirdi. Yedek kulübesinde Domenico Tedesco’nun yerine Zeki Murat Göle’nin yer alacak olması dikkat çekerken, deneyimli teknik adamın neden görevde olmadığı ise soru işaretleri oluşturdu. Taraftarlar “Tedesco nerede?” sorusuna yanıt ararken, gelişmenin perde arkası merakla takip ediliyor.

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

Zeki Murat Göle, Türk futbolunda uzun yıllardır teknik ekip içinde görev alan ve özellikle Fenerbahçe altyapısından A takıma uzanan süreçte yardımcı antrenör olarak öne çıkan bir futbol adamıdır. Fenerbahçe bünyesinde farklı dönemlerde çeşitli teknik direktörlerin ekibinde yer alarak saha içi organizasyon, antrenman planlaması ve maç içi taktik destek konularında sorumluluk üstlenmiştir.

FUTBOL KARİYERİ VE GÖREV ALANI

Göle, aktif futbolculuk kariyerinden ziyade teknik adamlık yönüyle tanınmaktadır. Fenerbahçe’nin altyapı ve gelişim süreçlerinde görev alarak genç oyuncuların profesyonel seviyeye hazırlanmasında rol oynamıştır. Zaman içinde A takım teknik ekibine yükselerek yardımcı antrenörlük pozisyonunda istikrarlı bir şekilde görev yapmıştır.

FENERBAHÇE’DEKİ ROLÜ

Kulüp içinde “istikrarlı yardımcı antrenör” profiliyle bilinen Zeki Murat Göle, teknik direktör değişimlerinde de görevine devam eden isimlerden biri olmuştur. Antrenman süreçlerinin yönetimi, oyuncu iletişimi ve maç öncesi hazırlık aşamalarında aktif sorumluluk üstlenmesiyle teknik ekibin önemli parçalarından biri olarak görülmektedir.

TEDESCO FENERBAHÇE’DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe Yönetimi, derbide alınan mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında zirvenin 7 puan gerisine düşülmesi üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı. Gelişmelerin ardından kulüpte hareketli saatler yaşanırken, yönetimin süreci değerlendirmek üzere acil olarak bir araya geldiği öğrenildi.

SAMANDIRA’DA KRİTİK GÖRÜŞME

Saat 14.00’te başlayan yönetim kurulu toplantısının ardından heyet, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Yapılan görüşmede takımın son durumu ve alınan sonuçlar masaya yatırılırken, sürecin devamında izlenecek yol haritası da netleştirildi.

TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI

Toplantıların ardından alınan en önemli karar ise teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması oldu. Yönetimin bu kararı, takımın son haftalardaki performans düşüşü ve hedeflerden uzaklaşılması nedeniyle aldığı ifade edildi.