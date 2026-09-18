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Fenerbahçe Tarfin Olympiakos maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Olympiakos nereden CANLI izlenir?

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Fenerbahçe Tarfin Olympiakos maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Olympiakos nereden CANLI izlenir?
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Fenerbahçe Tarfin Olympiakos maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir? Basketbolseverler, heyecanla beklenen Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos karşılaşması öncesinde maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadelenin başlayacağı saat ve CANLI yayınlanacağı kanal merak edilirken, karşılaşmaya dair tüm detaylar gündemde.

Fenerbahçe Tarfin Olympiakos maçı için geri sayım sürüyor. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen basketbolseverler, “Fenerbahçe Tarfin Olympiakos maçı hangi kanalda?” ve “Fenerbahçe Tarfin Olympiakos nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte maçın yayın saati, kanalı ve CANLI izleme bilgileriyle ilgili merak edilenler.

FENERBAHÇE TAFİN OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos, Euroleague Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler ise “Fenerbahçe Tarfin Olympiakos maçı hangi kanalda?” ve “Fenerbahçe Tarfin Olympiakos nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE TARFİN OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Olympiakos karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler S Sport'a, internet üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus platformuna erişebilecek.

S Sport, Turkcell TV+ 77. kanal üzerinden izlenebilirken, platform bilgileri ve kanal numaralarında değişiklik yaşanabileceği için maç öncesinde güncel yayın listesinin kontrol edilmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE TARFİN OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos arasındaki karşılaşma 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Euroleague Süper Kupa kapsamında oynanacak mücadelede iki takım karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TARFİN OLYMPIAKOS NEREDEN CANLI İZLENİR?

Fenerbahçe Tarfin Olympiakos maçını CANLI izlemek isteyen basketbolseverler, karşılaşma saatinde S Sport veya S Sport Plus yayınlarını takip edebilir. S Sport'un yanı sıra mücadele S Sport Plus üzerinden internet ortamında da ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE TARFİN OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe Tarfin-Olympiakos maçı 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Euroleague Süper Kupa mücadelesinin başlama saati Türkiye saatiyle 17.00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE TARFİN OLYMPIAKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos arasındaki Euroleague Süper Kupa karşılaşması Abu Dhabi'de oynanacak. Mücadele 18 Eylül Cuma günü saat 17.00'de başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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