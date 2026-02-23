Haberler

Fenerbahçe stoperleri sakat mı, Fenerbahçe stoper durumu ne?

Fenerbahçe stoperleri sakat mı, Fenerbahçe stoper durumu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de savunma hattı mercek altında. "Fenerbahçe stoperleri sakat mı, Fenerbahçe stoper durumu ne?" sorusu, son maçlar öncesi sarı-lacivertli taraftarların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Teknik heyetten gelen son bilgiler, sakatlık raporları ve maç kadrosu detayları savunmanın son durumuna ışık tutuyor.

Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, "Fenerbahçe stoper durumu ne, savunmada eksik var mı?" sorusu gündemin üst sıralarına yükseldi. Sakatlık ihtimali bulunan oyuncular, antrenman raporları ve maç öncesi kadro beklentileri, Fenerbahçe'nin savunma planını doğrudan etkilerken, gözler kulüpten yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

FENERBAHÇE STOPERLERİ SAKAT MI?

Savunma hattında üst üste yaşanan gelişmeler, Fenerbahçe'de teknik ekibi zora soktu. Kritik karşılaşma öncesi stoper rotasyonu ciddi şekilde daralmış durumda.

SKRINIAR SAKAT, FORMA BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Uzun süredir sakatlığı bulunan Milan Skriniar, iyileşme sürecini henüz tamamlayamadı. Tecrübeli savunmacı bu hafta da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

OOSTERWOLDE KART CEZASI ENGELİNE TAKILDI

Savunmanın önemli isimlerinden Jayden Oosterwolde, kart cezası nedeniyle bu haftaki mücadelede forma giyemeyecek. Bu durum, sol stoper opsiyonlarını daha da sınırladı.

Fenerbahçe stoperleri sakat mı, Fenerbahçe stoper durumu ne?

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN KÖTÜ HABER

Son maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, Kasımpaşa karşılaşmasında oyuna devam edememişti. Milli stoperin durumu maç saatine kadar netlik kazanmayacak.

GENÇ STOPER KADRODA

Yaşanan eksiklikler sonrası teknik heyet, genç savunmacı Yiğit Efe Demir'i maç kadrosuna dahil etti. Genç oyuncunun performansı merakla bekleniyor.

Savunmadaki bu tablo, sarı-lacivertlilerin maç planını doğrudan etkilerken, alınacak sonuç kadar sahaya çıkacak stoper ikilisi de şimdiden gündemin ilk sırasına yerleşmiş durumda.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Galatasaray'da Osimhen sevinci

Antrenmandan paylaşılan o kare Galatasaraylıları sevince boğdu
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur