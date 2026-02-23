Fenerbahçe stoperleri sakat mı, Fenerbahçe stoper durumu ne?

Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, "Fenerbahçe stoper durumu ne, savunmada eksik var mı?" sorusu gündemin üst sıralarına yükseldi. Sakatlık ihtimali bulunan oyuncular, antrenman raporları ve maç öncesi kadro beklentileri, Fenerbahçe'nin savunma planını doğrudan etkilerken, gözler kulüpten yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

FENERBAHÇE STOPERLERİ SAKAT MI?

Savunma hattında üst üste yaşanan gelişmeler, Fenerbahçe'de teknik ekibi zora soktu. Kritik karşılaşma öncesi stoper rotasyonu ciddi şekilde daralmış durumda.

SKRINIAR SAKAT, FORMA BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Uzun süredir sakatlığı bulunan Milan Skriniar, iyileşme sürecini henüz tamamlayamadı. Tecrübeli savunmacı bu hafta da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

OOSTERWOLDE KART CEZASI ENGELİNE TAKILDI

Savunmanın önemli isimlerinden Jayden Oosterwolde, kart cezası nedeniyle bu haftaki mücadelede forma giyemeyecek. Bu durum, sol stoper opsiyonlarını daha da sınırladı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN KÖTÜ HABER

Son maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, Kasımpaşa karşılaşmasında oyuna devam edememişti. Milli stoperin durumu maç saatine kadar netlik kazanmayacak.

GENÇ STOPER KADRODA

Yaşanan eksiklikler sonrası teknik heyet, genç savunmacı Yiğit Efe Demir'i maç kadrosuna dahil etti. Genç oyuncunun performansı merakla bekleniyor.

Savunmadaki bu tablo, sarı-lacivertlilerin maç planını doğrudan etkilerken, alınacak sonuç kadar sahaya çıkacak stoper ikilisi de şimdiden gündemin ilk sırasına yerleşmiş durumda.