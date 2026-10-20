Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifresiz mi?

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Sarı-lacivertli taraftarlar için güzel haber geldi: Fenerbahçe – Slavia Prag maçı bu akşam TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Herhangi bir dijital platform aboneliğine ihtiyaç duymadan izlenebilecek karşılaşmanın tüm yayın bilgilerini sizin için derledik.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Azerbaycan’da ise CBC Sport kanalından izleyicilere ulaştırılacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, maç şifresiz. TRT 1, Türkiye’de ücretsiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşmayı izlemek için herhangi bir ücretli abonelik gerekmiyor. Ev anteni, uydu alıcısı veya kablo yayını olan herkes mücadeleyi rahatlıkla takip edebilecek.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Televizyon başında olamayan taraftarlar, TRT 1 canlı yayınını TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izleyebilecek. Ancak resmi sitelerdeki canlı yayınlarda yoğunluğa bağlı olarak zaman zaman kesintiler yaşanabileceğini hatırlatalım.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Dijital platform kullanıcıları TRT 1’e şu kanal numaralarından ulaşabilir: Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. Kanal sıralamalarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmenizi öneririz.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Mücadele bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy’de taraftarının desteğiyle Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir galibiyet peşinde olacak.