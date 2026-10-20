Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifresiz mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifresiz mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin Slavia Prag’ı ağırlayacağı karşılaşma için geri sayım sürüyor. Maçı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, “Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda?” ve “maç şifresiz mi yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar için güzel haber geldi: Fenerbahçe – Slavia Prag maçı bu akşam TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Herhangi bir dijital platform aboneliğine ihtiyaç duymadan izlenebilecek karşılaşmanın tüm yayın bilgilerini sizin için derledik.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Azerbaycan’da ise CBC Sport kanalından izleyicilere ulaştırılacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, maç şifresiz. TRT 1, Türkiye’de ücretsiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşmayı izlemek için herhangi bir ücretli abonelik gerekmiyor. Ev anteni, uydu alıcısı veya kablo yayını olan herkes mücadeleyi rahatlıkla takip edebilecek.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Televizyon başında olamayan taraftarlar, TRT 1 canlı yayınını TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izleyebilecek. Ancak resmi sitelerdeki canlı yayınlarda yoğunluğa bağlı olarak zaman zaman kesintiler yaşanabileceğini hatırlatalım.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Dijital platform kullanıcıları TRT 1’e şu kanal numaralarından ulaşabilir: Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. Kanal sıralamalarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmenizi öneririz.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Mücadele bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy’de taraftarının desteğiyle Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir galibiyet peşinde olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 111 sitede yayınlandı.
Çanakkale'de 111 yıl sonra ortaya çıkan belge! Türk askeri yaralı İngiliz başçavuşu sırtında taşımış

Arşivden 111 yıl sonra çıktı! Yaralı düşmanını sırtında taşımış
Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza

Dünya devine futbol tarihini sarsacak ceza: Tam 2 sene boyunca...
Nesrin Cavadzade’den Azerbaycan tepkilerine yanıt: Boyun eğmeyeceğim

Günler sonra tepkilere yanıt verdi: Boyun eğmeyeceğim
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek

Korkulan oldu! Avrupa'da ordu sokağa iniyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat Afşin Hatipoğlu'na 'Daltonlar' tehdidi! Canlı yayındayken aranıp 5 milyon lira istendi

Canlı yayındayken aradılar! Afşin Hatipoğlu'na 5 milyonluk tehdit
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor

Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor
Fransa’da protestolar ülkeyi yangın yerine çevirdi! Yaktıkları sokaklarda marşmelov kızarttılar

Ülkeyi yangın yerine çevirip sonrasında yaptıkları inanılmaz

Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi

Böyle çekip gitti, verilen cezayı 38 saniyede ödedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'fon soruşturması' çıkışı

Son çıkışı çarpıcı: Burunlarından fitil fitil getirilmeli
Zincir marketlerin '1 alana 1 bedava' oyunu deşifre oldu

Zincir marketlerin büyük oyunu deşifre oldu