Fenerbahçe Slavia Prag maç kaç kaç, maç bitti mi? Fenerbahçe Slavia maçı CANLI SKOR takibi!

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Fenerbahçe – Slavia Prag maçı henüz başlamadı. Kadıköy’de oynanacak mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 19.45’te çalacak. Karşılaşma başladığında skor ve maçtaki önemli gelişmeler haberimizde güncellenecek. İşte Fenerbahçe – Slavia Prag maçına dair son durum ve yayın bilgileri.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG CANLI SKOR NASIL TAKİP EDİLİR?

Maçın skorunu ve dakika dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise mücadeleyi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek. Azerbaycan’da maç CBC Sport kanalından yayınlanacak. İnternetten izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayını tabii platformu üzerinden erişilebilir durumda.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV ve Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21, Fil Box’ta ise 20 numaralı kanalda yer alıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için platformunuzun güncel listesini kontrol etmenizi öneririz.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde Slavia Prag’ı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasında puanını artırmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, maç henüz başlamadı. Normal süresi 90 dakika olan karşılaşmanın, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 21.35 sularında sona ermesi bekleniyor.