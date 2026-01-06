Fenerbahçe Samsunspor maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

Süper Kupa'da finale çıkacak takımı belirleyecek yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırlıyor. Futbol tutkunları bu önemli müsabakayı canlı izleyebilmek için yayıncı kuruluş, yayın saati ve maçın şifresiz olup olmadığına dair bilgileri sorgularken, karşılaşmanın oynanacağı stadyum da gündemdeki yerini koruyor.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, karşılaşmanın yayın saati ve ekran bilgilerine yoğun ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da karşılaşma şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki TFF Süper Kupa Yarı Final karşılaşması, 06 Ocak Salı günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadelede ilk düdük, saat 20.30'da çalacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF Süper Kupa Yarı Final kapsamında oynanacak Fenerbahçe – Samsunspor karşılaşmasına Adana ev sahipliği yapacak. Mücadele, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.