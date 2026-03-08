Fenerbahçe Samsunspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Süper Lig'de Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırlıyor. Maç öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konu ise "Fenerbahçe Samsunspor maçı 11'i nasıl olacak?" sorusu. İlk 11'de kimlerin yer aldığına dair bilgiler, haberimizde detaylı olarak yer alıyor.

FENERBHÇE SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, maçın canlı yayınını Bein Sports 1 kanalından takip edebilecek. Maç aynı zamanda Digiturk, Kablo TV ve uydu platformları üzerinden de şifreli şekilde izlenebiliyor.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını izlemek isteyenler, Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu üzerinden erişebilir. Ayrıca internet platformları üzerinden de şifreli olarak maç yayınına ulaşmak mümkün.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'de kritik karşılaşma, 08 Mart Pazar günü oynanacak. Futbolseverler için hafta sonunun en heyecanlı mücadelesi, ligde puan durumunu da etkileyecek.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maçın başlama saati belli oldu: Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesi 20:00'de start alacak. Taraftarlar, bu saatten itibaren canlı yayını takip edebilir ve heyecanı ekrandan yaşayabilir.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi avantajını kullanacak Fenerbahçe, taraftar desteğiyle sahada zorlu bir mücadele sergileyecek.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ: