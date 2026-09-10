Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında sahasında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin Roma karşılaşmasının yayın bilgileri ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda? FB Roma maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Roma maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. TRT 1'in resmi yayın akışında karşılaşmanın 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te canlı yayınla ekrana geleceği belirtiliyor.

FB ROMA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

FB Roma maçı, TRT 1'den canlı izlenebilecek. TRT 1'in resmi yayın bilgisinde Fenerbahçe-Roma karşılaşmasının 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te canlı yayınlanacağı açıklandı.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Roma maçı 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Chobani Stadı'nda oynanacak ve mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.