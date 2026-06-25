Fenerbahçe Pogon Szczecin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

“ Fenerbahçe Pogon Szczecin maçı ne zaman?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” soruları futbol gündeminde öne çıkıyor. Fenerbahçe’nin hazırlık maçları kapsamında karşılaşacağı Pogon Szczecin mücadelesi öncesi taraftarlar, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi platformdan canlı izlenebileceğini merak ediyor.

FENERBAHÇE POGON SZCZECIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Pogon Szczecin hazırlık maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli ekibin sezon öncesi çalışmalarında önemli bir test niteliği taşıyan karşılaşmanın tarihi, saati, oynanacağı stat ve yayın bilgileri taraftarların gündeminde yer alıyor.

FENERBAHÇE POGON SZCZECIN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Pogon Szczecin maçı 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak. Hazırlık karşılaşması, yeni sezon öncesinde takımın son durumunu görmek açısından önemli bir mücadele olarak değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE POGON SZCZECIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 21:00’de başlayacak. Taraftarlar, özellikle akşam saatinde oynanacak bu mücadelede Fenerbahçe’nin performansını yakından takip edecek.

FENERBAHÇE POGON SZCZECIN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık maçı Avusturya’nın Linz kentinde bulunan Hofmann Personal Stadion’da oynanacak. Kamp döneminde Avrupa’da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu maçla birlikte yeni sezon öncesi son provasını yapmış olacak.

FENERBAHÇE POGON SZCZECIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Pogon Szczecin maçının yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı ise kulüp ve yayıncı kuruluşlardan gelecek resmi duyuru ile netlik kazanacak. Taraftarlar, maçın yayın bilgilerini yakından takip ediyor.