Fenerbahçe Nottingham Forest el pozisyonu penaltı mı, değil mi (Hakem Görüşleri)?

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı hazırlık maçında yaşanan el pozisyonu, maçın önüne geçen bir tartışma yarattı. Ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonun penaltı olup olmadığı sosyal medyada gündem olurken, eski hakemler ve yorumcular farklı görüşler ortaya koydu. Fenerbahçe cephesinin itirazları sürerken, Nottingham Forest tarafı ise kararın doğru olduğu görüşünde birleşti. İşte hakem yorumlarıyla tartışmalı pozisyonun detayları…

Fenerbahçe – Nottingham Forest karşılaşmasında tartışma yaratan el pozisyonu, "penaltı mı değil mi?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Pozisyonun ardından futbolseverler ikiye bölünürken, eski FIFA ve Süper Lig hakemleri de kural yorumları üzerinden değerlendirmelerde bulundu. VAR kriterleri, kolun konumu ve doğal alan tartışmaları ışığında hakem görüşleri haberimizde…

FENERBAHÇE – NOTTINGHAM FOREST MAÇINDA EL TARTIŞMASI

Hazırlık maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Nottingham Forest mücadelesinde yaşanan bir pozisyon, maçın önüne geçti. Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından geliştirdiği atakta şut sonrası topun savunma oyuncusunun koluna çarpması, tribünlerde ve sosyal medyada "penaltı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Hakem, pozisyonu VAR incelemesine sonrasıdevam ettirdi.

DENİZ ATEŞ BİTNEL: "DEVAM KARARI DOĞRU"

Eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel, tartışmalı pozisyonu net ifadelerle değerlendirdi. Bitnel'in yorumu şu şekilde:

"Talisca'nın şutunda ceza sahası içerisinde top savunma oyuncusunun koluna çarpıyor ancak elde bir genişleme yok. Oyuncu bariyer oluşturmuyor ve kolunu vücudunun arkasına doğru çekiyor. Elini toptan kaçırmaya çalıştığı net şekilde görülüyor. Bu nedenle devam kararı doğru."

FUTBOL KURALLARI NE DİYOR?

Güncel futbol kurallarına göre bir pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmesi için:

• Elin vücudu doğal olmayan şekilde büyütmesi

• Topa bilinçli bir kol hareketiyle müdahale edilmesi

• Oyuncunun risk alarak kolunu açık tutması

gibi kriterlerin oluşması gerekiyor.

