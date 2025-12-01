Haberler

Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi (Fenerbahçe Galatasaray)?

Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi (Fenerbahçe Galatasaray)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbide sarı-kırmızılı ekip 1-0'lık skorla üstünlüğünü sürdürüyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin ağlara gönderdiği gol ise hakem tarafından geçerli sayılmadı. Peki, Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide sarı-kırmızılı ekip 1-0'lık avantajını sürdürüyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin attığı gol ise hakem kararıyla geçersiz sayıldı. Peki, Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi?

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray : Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Fenerbahçe'nin golü VAR'ın hakemi pozisyonu izlemesi çağrısı sonrası el müdahelesi gerekçesiyle iptal edildi.

HAKEM GÖRÜŞLERİ

Deniz Ateş Bitnel:

"Alvarez'in kolu ile Davinson'un yüzüne geliyor bu bir faul !

Aynı zamanda top Skriniar 'ın doğal olmayan koluna temas ediyor.!

Faul verilmeseydi bile elle oynama olduğu için gol yine de iptal edilirdi!"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Neler oldu neler! Kadıköy'de 90+5'te nefes kesen son!
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndü

Derbiye damga vuran an! Kadıköy'de gol iptal edildi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki

Tribünler hiç susmadı, Devlet Başkanı'na "İnsan avı" tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.