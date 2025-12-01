Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi (Fenerbahçe Galatasaray)?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbide sarı-kırmızılı ekip 1-0'lık skorla üstünlüğünü sürdürüyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin ağlara gönderdiği gol ise hakem tarafından geçerli sayılmadı. Peki, Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi?
İLK 11'LER
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.
Galatasaray : Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?
Fenerbahçe'nin golü VAR'ın hakemi pozisyonu izlemesi çağrısı sonrası el müdahelesi gerekçesiyle iptal edildi.
HAKEM GÖRÜŞLERİ
Deniz Ateş Bitnel:
"Alvarez'in kolu ile Davinson'un yüzüne geliyor bu bir faul !
Aynı zamanda top Skriniar 'ın doğal olmayan koluna temas ediyor.!
Faul verilmeseydi bile elle oynama olduğu için gol yine de iptal edilirdi!"