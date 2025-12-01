Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi (Fenerbahçe Galatasaray)?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide sarı-kırmızılı ekip 1-0'lık avantajını sürdürüyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin attığı gol ise hakem kararıyla geçersiz sayıldı. Peki, Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi?

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray : Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Fenerbahçe'nin golü VAR'ın hakemi pozisyonu izlemesi çağrısı sonrası el müdahelesi gerekçesiyle iptal edildi.

HAKEM GÖRÜŞLERİ

Deniz Ateş Bitnel:

"Alvarez'in kolu ile Davinson'un yüzüne geliyor bu bir faul !

Aynı zamanda top Skriniar 'ın doğal olmayan koluna temas ediyor.!

Faul verilmeseydi bile elle oynama olduğu için gol yine de iptal edilirdi!"