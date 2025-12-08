Fenerbahçe Monaco ile maç yaptı mı? Fenerbahçe Monaco maçları!
Fenerbahçe ile Monaco takımlarının ismi zaman zaman aynı cümlede geçse de, iki kulübün futbol sahasında karşı karşıya gelmesi oldukça sınırlı bir tarihe sahiptir. Peki, Fenerbahçe Monaco ile maç yaptı mı? İşte, Fenerbahçe Monaco maçları!
Fenerbahçe ve Monaco, futbol tarihinde çok sık karşılaşan ekipler arasında yer almaz. Bu durumun temel nedeni, iki takımın farklı liglerde yer alması ve Avrupa kupalarındaki yolculuklarının kesişmemesidir. Avrupa arenasında onlarca maç oynayan Fenerbahçe, Fransız temsilcileriyle pek çok kez karşılaşsa da Monaco bu rakiplerin arasında nadiren bulunmuştur. Fenerbahçe Monaco ile maç yaptı mı?
FENERBAHÇE MONACO MAÇLARI
Fenerbahçe – Monaco Maçları (2016)
1. Maç
Tarih: 27 Temmuz 2016
Yer: İstanbul
Sonuç : Fenerbahçe 2 – 1 Monaco
Fenerbahçe sahasında oynanan ilk maçta avantajı elde etti.
2. Maç
Tarih: 3 Ağustos 2016
Yer: Monaco
Sonuç : Monaco 3 – 1 Fenerbahçe
Monaco rövanşı kazanarak tur atlayan taraf oldu.