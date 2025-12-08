Fenerbahçe Monaco ile maç yaptı mı? Fenerbahçe Monaco maçları!

Fenerbahçe ve Monaco, futbol tarihinde çok sık karşılaşan ekipler arasında yer almaz. Bu durumun temel nedeni, iki takımın farklı liglerde yer alması ve Avrupa kupalarındaki yolculuklarının kesişmemesidir. Avrupa arenasında onlarca maç oynayan Fenerbahçe, Fransız temsilcileriyle pek çok kez karşılaşsa da Monaco bu rakiplerin arasında nadiren bulunmuştur. Fenerbahçe Monaco ile maç yaptı mı?

FENERBAHÇE MONACO MAÇLARI

Fenerbahçe – Monaco Maçları (2016)

1. Maç

Tarih: 27 Temmuz 2016

Yer: İstanbul

Sonuç : Fenerbahçe 2 – 1 Monaco

Fenerbahçe sahasında oynanan ilk maçta avantajı elde etti.

2. Maç

Tarih: 3 Ağustos 2016

Yer: Monaco

Sonuç : Monaco 3 – 1 Fenerbahçe

Monaco rövanşı kazanarak tur atlayan taraf oldu.