Fenerbahçe Milli Küme'de 1938’de küme düştü mü, Milli Küme’de küme düşme var mı, Fenerbahçe hiç küme düştü mü?

Fenerbahçe’nin tarihine dair en çok merak edilen konular arasında “Milli Küme’de küme düştü mü?” ve “1938 yılında küme düştü mü?” soruları yer alıyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’nin geçmişte lig düşme yaşayıp yaşamadığı futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki Fenerbahçe hiç küme düştü mü, sarı-lacivertli ekip tarihinde alt lige indi mi?

Fenerbahçe’nin Türk futbol tarihindeki yeri ve geçmiş sezon performansları yeniden gündeme gelirken, kulübün Milli Küme döneminde veya 1938 yılında küme düşüp düşmediği tartışma konusu oldu. Taraftarlar ve futbolseverler, sarı-lacivertli ekibin tarihinde herhangi bir küme düşme olup olmadığını merak ediyor. İşte Fenerbahçe’nin lig geçmişine dair detaylar.

MİLLÎ KÜME’DE FENERBAHÇE KÜME DÜŞTÜ MÜ? TARİHİ LİGİN GERÇEKLERİ

Türk futbol tarihinin en eski ulusal organizasyonlarından biri olan Millî Küme, yeniden gündeme geldi. Özellikle Fenerbahçe’nin bu ligde küme düşüp düşmediği, 1938 yılında ligden düşme yaşayıp yaşamadığı ve genel olarak kulübün tarihinde bir küme düşme olup olmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıkça sorulan “ Fenerbahçe hiç küme düştü mü?” sorusu yeniden tartışma konusu oldu.

MİLLÎ KÜME NEDİR, NASIL OYNANIYORDU?

Millî Küme, 1937 yılında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan ve 1950 yılına kadar devam eden ilk ulusal lig organizasyonlarından biridir. İstanbul, Ankara ve İzmir liglerinden gelen takımların katılımıyla oynanıyordu.

Lig, iki devreli deplasmanlı sistemle oynanıyor ve puanlama sistemi günümüzden farklı olarak galibiyete 3, beraberliğe 2, mağlubiyete ise 1 puan veriliyordu.

MİLLÎ KÜME’DE KÜME DÜŞME VAR MIYDI?

Millî Küme’de günümüzdeki gibi bir küme düşme sistemi bulunmuyordu. Lig, belirli şehir liglerinden gelen takımların katılımıyla oluşturuluyor ve sezon sonunda herhangi bir alt lige düşme uygulanmıyordu.

Bu nedenle Fenerbahçe’nin Millî Küme döneminde “küme düştü” şeklinde bir durum söz konusu değildir. O dönem lig yapısı gereği düşme ve yükselme sistemi uygulanmıyordu.

FENERBAHÇE 1938’DE KÜME DÜŞTÜ MÜ?

1938 yılı ve çevresindeki Millî Küme sezonlarında Fenerbahçe’nin küme düşmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Sarı-lacivertli ekip, o dönem ligde yer alan İstanbul temsilcileri arasında mücadele etmiş ve organizasyonun en güçlü takımlarından biri olarak öne çıkmıştır.

Tarihsel kayıtlar incelendiğinde Fenerbahçe’nin Millî Küme döneminde şampiyonluklar elde ettiği ve ligin en başarılı ekiplerinden biri olduğu görülmektedir.

FENERBAHÇE HİÇ KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Fenerbahçe, profesyonel lig sistemine geçildikten sonra da dahil olmak üzere Türkiye’nin en üst liginde yer alan kulüplerden biridir. Kulübün tarihinde herhangi bir alt lige düşme durumu bulunmamaktadır.

 MİLLÎ KÜME TARİHİNDE FENERBAHÇE’NİN YERİ

Millî Küme döneminde Fenerbahçe, ligin en başarılı takımları arasında yer almış ve toplam 6 şampiyonlukla organizasyonun en çok kazanan kulübü olmuştur. Bu başarı, kulübün Türk futbol tarihindeki önemli yerini pekiştirmiştir.

1950 yılında sona eren Millî Küme, Türkiye futbolunun profesyonelleşme sürecine geçişinde önemli bir basamak olarak kabul edilmektedir.

1938 MİLLİ KÜME PUAN DURUMU

1. Güneş Puan: 41

2. Beşiktaş  Puan: 34

3. Galatasaray Puan: 30

4. Üçok Puan: 28

5. Muhafızgücü  Puan: 26

6. Harbiye Puan: 25

7. Alsancak Puan: 21

8. Fenerbahçe Puan: 8

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

