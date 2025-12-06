Haberler

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Başakşehir FB maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Güncelleme:
Başakşehir Fenerbahçe hangi kanalda, belli oldu! Başakşehir Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir FB maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı yayın bilgisi!

Başakşehir Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir FB maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı yayın bilgisi

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fenerbahçe maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Fenerbahçe maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformundan canlı Başakşehir Fenerbahçe maçını izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.

