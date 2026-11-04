Fenerbahçe Liverpool MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

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Karşılaşmanın özet görüntüleri ve golleri, maçın ardından resmi yayıncı TRT'nin ve UEFA'nın dijital platformlarında izleyicilerle buluşacak. İşte Fenerbahçe Liverpool maç özetini izleyebileceğiniz resmi kaynaklar.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Liverpool maçının özeti, maçın resmi yayıncısı TRT'nin platformlarında yayınlanacak. Maç özeti ve gol görüntüleri, TRT Spor'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile tabii platformu üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Liverpool maçının gollerini izlemek isteyen futbolseverler şu resmi kaynakları takip edebilir:

TRT 1 canlı yayını

tabii dijital platformu

TRT Spor resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları

UEFA'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesapları

Maç özetinin, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kısa süre içinde bu platformlarda yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Fransız hakem Clément Turpin yönetecek.