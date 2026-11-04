Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Liverpool MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Liverpool MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Dev maçı canlı izleyemeyen ya da önemli anları yeniden görmek isteyen futbolseverler, Fenerbahçe Liverpool maç özetinin ve gollerin nereden izlenebileceğini araştırıyor.

Karşılaşmanın özet görüntüleri ve golleri, maçın ardından resmi yayıncı TRT'nin ve UEFA'nın dijital platformlarında izleyicilerle buluşacak. İşte Fenerbahçe Liverpool maç özetini izleyebileceğiniz resmi kaynaklar.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Liverpool maçının özeti, maçın resmi yayıncısı TRT'nin platformlarında yayınlanacak. Maç özeti ve gol görüntüleri, TRT Spor'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile tabii platformu üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Liverpool maçının gollerini izlemek isteyen futbolseverler şu resmi kaynakları takip edebilir:

TRT 1 canlı yayını

tabii dijital platformu

TRT Spor resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları

UEFA'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesapları

Maç özetinin, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kısa süre içinde bu platformlarda yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Fransız hakem Clément Turpin yönetecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi

Maça saatler kala büyük müjdeyi verdi
Filistinli siyasetçiden ABD'de üst üste 5. zafer

Filistinli siyasetçi seçimlere damga vurdu
Milli basketbolcu Cedi Osman bıçak altına yatıyor

Milli basketbolcu Cedi Osman'dan kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var

Emre'nin A takımı belli oldu! İşte o 11 isim
Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış

"Tedirgin edici" demişti! Son rakamlar Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu

Evlerin önü denize döndü! Bir şehrimizde kabus manzaraları
İş adamının yanarak can verdiği kazada ilk bulgu

İş adamı yanarak can vermişti! Şüpheler tek noktada
11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi

Seçimlere damga vuran görüntü
Düğününe bir hafta kalmıştı! Aydın'da takla atan otomobildeki 24 yaşındaki Safiye hayatını kaybetti

Düğününe sadece bir hafta kalmıştı! Takla atan araçta can verdi
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı