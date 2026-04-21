Fenerbahçe Konyaspor muhtemel 11'ler: Fenerbahçe Konyaspor ZTK maçında kimler eksik?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Konyaspor'u karşı karşıya getirecek kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte kamp kadrosu netleşti. Teknik heyetin tercihleri ve sakatlık raporları doğrultusunda şekillenen kadroda önemli eksikler dikkat çekiyor.

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Teknik direktörlerin son antrenman performanslarına göre şekillendirdiği kadrolar şu şekilde:

Konyaspor muhtemel 11:

Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Bardhi, Deniz, Muleka, Kramer

Fenerbahçe muhtemel 11:

Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Oğuz, Cherif

FENERBAHÇE KONYASPOR ZTK MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de kamp kadrosunun açıklanmasıyla birlikte eksik oyuncular da netlik kazandı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Edson Alvarez, kritik Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Bunun yanı sıra dikkat çeken bir diğer eksik ise Dorgeles Nene oldu. Malili futbolcunun hafif ağrıları nedeniyle Almanya’nın Münih kentinde kısa süreli bir tedavi sürecine alındığı öğrenildi. Bu durum, oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmemesine neden oldu.