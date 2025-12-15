Fenerbahçe Konyaspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Konyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Fenerbahçe Konyaspor kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Konyaspor canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Konyaspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Konyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Konyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Konyaspor maçı İstanbul'da, Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.