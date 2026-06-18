Fenerbahçe Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim oldu, Fenerbahçe UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi sürecinde rakibinin kim olduğu ve maçların ne zaman oynanacağı futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Kura çekimi sonrası belirlenen eşleşme ile birlikte sarı-lacivertlilerin Avrupa’daki fikstürü netleşmeye başlarken, taraftarlar karşılaşmaların tarihlerini yakından takip ediyor. İşte merak edilen detaylar…

FENERBAHÇE’NİN UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mini turnuvadaki rakibi netleşti. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında yoluna devam edebilmek için önemli bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe’nin rakibi FC Metalist 1925 Kharkiv oldu.

FENERBAHÇE’NİN İLK RAKİBİ FC METALİST 1925 KHARKIV

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kapsamında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi FC Metalist 1925 Kharkiv ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, sarı-lacivertli ekibin Avrupa’daki yolculuğunda kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

YARI FİNALİ GEÇERSE FİNALDE RAKİP BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin yarı finali geçmesi halinde finalde karşılaşacağı rakip de belli oldu. Sarı-lacivertliler, OH Leuven ile ZFK TSC Backa Topola eşleşmesinin galibiyle final mücadelesi oynayacak.

FİNALİ KAZANAN 3. ÖN ELEME TURUNA YÜKSELECEK

Mini turnuvada finali kazanan takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’na yükselme hakkı elde edecek. Fenerbahçe, bu kritik eşleşmeleri geçerek Avrupa’da yoluna devam etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA HEDEFİ

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde üst turlara çıkmayı amaçlarken, teknik ekip ve oyuncular hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Fenerbahçe’nin hedefi, güçlü rakipleri geçerek Avrupa sahnesinde ilerlemek.

Mini turnuva formatında oynanacak organizasyonda;

5 Ağustos – Yarı Final

8 Ağustos – Final