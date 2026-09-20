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Fenerbahçe ilk 11 açıklandı! Fenerbahçe Eyüpspor ilk 11'ler

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Fenerbahçe ilk 11 açıklandı! Fenerbahçe Eyüpspor ilk 11'ler
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Eyüpspor'u konuk ediyor. Son haftalardaki puan kayıplarını unutturmak isteyen sarı-lacivertliler ile alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen İstanbul temsilcisinin zorlu mücadelesi öncesinde tüm detaylar netleşti. Fenerbahçe ilk 11 açıklandı! Fenerbahçe Eyüpspor ilk 11'ler haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kritik bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, sahasında İstanbul temsilcisi Eyüpspor'u konuk ediyor. İki takımın da sahadan 3 puanla ayrılmak istediği bu zorlu mücadele öncesinde tüm ayrıntılar şekillendi. Fenerbahçe Eyüpspor ilk 11'ler...

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'nda oynanacak olan Trendyol Süper Lig 6. hafta müsabakası, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı kritik karşılaşma yarın saat 17.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLK 11 AÇIKLANDI

İsmail Kartal, Eyüpspor karşısında galibiyete ulaşmak adına sahaya güçlü bir kadro sürüyor. Kale Ederson'a emanet edilirken, savunma hattı Semedo, Skriniar, Ake ve Brown dörtlüsünden oluşturuldu. Orta sahada Kante ve Guendouzi ikilisi direnci sağlarken; hücum hattında İrfan Can, Greenwood, Kerem ve ileri uçta Vedat görev yapacak.

Kadrodaki Sakatlık Durumları

Fenerbahçe'de sakatlık cephesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sarı-lacivertli ekipte menisküs yırtığı bulunan Mert Müldür ise takımın tek eksik ismi olarak göze çarpıyor.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR İLK 11'LER

Zorlu randevu öncesinde her iki teknik direktör de sahaya süreceği kadroları belirledi. İki ekibin sahaya çıkacağı kadrolar şu şekilde:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Kerem, Vedat.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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