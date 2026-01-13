Fenerbahçe IG Novara maçı hangi kanalda? Fenerbahçe IG Novara nereden CANLI izlenir?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan Fenerbahçe Medicana ile IG Novara arasındaki karşılaşma, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluş ve izleme seçenekleri hakkında bilgi almak istiyor. Fenerbahçe – IG Novara maçı canlı yayınla nereden ve nasıl izlenebilir?

FENERBAHÇE MEDICANA – IG NOVARA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan Fenerbahçe Medicana ile IG Novara arasındaki kritik karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen voleybolseverler, maçı şifresiz şekilde izleyebilecek.

FENERBAHÇE MEDICANA – IG NOVARA MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor yayını; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ platformları üzerinden erişilebilirken, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da şifresiz olarak izlenebiliyor. Karşılaşma, geniş yayın ağı sayesinde Türkiye genelinde canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – IG NOVARA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Medicana ile IG Novara arasındaki CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 13 Ocak Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – IG NOVARA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, voleybol tutkunlarının merakla beklediği mücadeleler arasında yer alırken, maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE MEDICANA – IG NOVARA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak mücadeleye İstanbul ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Medicana ile IG Novara arasındaki karşılaşma, Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.