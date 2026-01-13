Haberler

Fenerbahçe IG Novara maçı hangi kanalda? Fenerbahçe IG Novara nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe IG Novara maçı hangi kanalda? Fenerbahçe IG Novara nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında İtalya temsilcisi IG Novara ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen voleybolseverler; maçın başlama saati, hangi kanaldan yayınlanacağı ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana – IG Novara mücadelesi hangi ekranda yayınlanacak?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan Fenerbahçe Medicana ile IG Novara arasındaki karşılaşma, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluş ve izleme seçenekleri hakkında bilgi almak istiyor. Fenerbahçe – IG Novara maçı canlı yayınla nereden ve nasıl izlenebilir?

FENERBAHÇE MEDICANA – IG NOVARA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan Fenerbahçe Medicana ile IG Novara arasındaki kritik karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen voleybolseverler, maçı şifresiz şekilde izleyebilecek.

FENERBAHÇE MEDICANA – IG NOVARA MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor yayını; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ platformları üzerinden erişilebilirken, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da şifresiz olarak izlenebiliyor. Karşılaşma, geniş yayın ağı sayesinde Türkiye genelinde canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – IG NOVARA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Medicana ile IG Novara arasındaki CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 13 Ocak Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – IG NOVARA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, voleybol tutkunlarının merakla beklediği mücadeleler arasında yer alırken, maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE MEDICANA – IG NOVARA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak mücadeleye İstanbul ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Medicana ile IG Novara arasındaki karşılaşma, Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numarasını bantla yaptılar
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı