Fenerbahçe Göztepe maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Fenerbahçe Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Fenerbahçe Göztepe maçı oynanıyor. Fenerbahçe Göztepe maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Göztepe canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Fenerbahçe Göztepe maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Fenerbahçe Göztepe maçı oynanıyor. Fenerbahçe Göztepe maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Göztepe canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

EN-NESYRI TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri yeniden takıma katıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan deneyimli futbolcu, devlet protokolü nedeniyle Aston Villa maçı öncesinde Türkiye'ye dönememişti.

FIFA kuralları gereği sahip olduğu 5 günlük izin süresini tamamlayan En-Nesyri, dün yapılan antrenmanla birlikte takımla çalışmalara başladı.

GÖZLER TALISCA'DA

Aston Villa karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca'nın, Göztepe mücadelesine ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Son 3 lig maçında 5 gol kaydeden Brezilyalı yıldız, bu sezon ligde çıktığı 18 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı. Alanyaspor deplasmanında attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco'nun en önemli hücum silahı olacak.

LİGİN EN GOLCÜSÜ, EN AZ GOL YİYENİNE KARŞI

Fenerbahçe, ligde oynadığı 18 maçta 42 gol atarak sezonun en golcü takımı konumunda bulunuyor. Göztepe ise kalesinde gördüğü yalnızca 10 golle ligin en az gol yiyen ekibi olarak dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 8 maçta 19 gol kaydederken; Göztepe, çıktığı 9 deplasman karşılaşmasında sadece 6 gol yedi.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe Göztepe maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Göztepe maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FENERBAHÇE GÖZTEPEMAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Göztepe maçı henüz sona ermedi.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Göztepe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Göztepe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Göztepe maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE GÖZTEPEMAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GÖZTEPE İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Fenerbahçe 11'i:

Göztepe 11'i:

REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe ile Göztepe, lig tarihinde bugüne kadar 59 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 27'sini sarı-lacivertliler kazanırken, İzmir temsilcisi 9 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasındaki 23 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu süreçte Fenerbahçe rakip fileleri 90 kez havalandırırken, Göztepe 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle sona ermişti.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte Göztepe karşılaşması öncesinde iki futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Archie Brown ve Levent Mercan, maç kadrosunda yer almayacak.

Osman DEMİR
