Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi elerse kiminle oynayacak, Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi elerse rakibi kim olacak?

UEFA organizasyonunda yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Gornik Zabrze engelini aşması durumunda bir üst turda güçlü bir rakiple karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde eşleşeceği takımın kim olduğunu ve oynanacak maçların tarihlerini araştırıyor. İşte Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde karşılaşacağı rakibe ilişkin son gelişmeler.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE'Yİ ELERSE KİMİNLE OYNAYACAK? İŞTE MUHTEMEL RAKİBİ

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki mücadelesi sadece tur bileti için değil, bir sonraki rakibin belirlenmesi açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekibin Polonya temsilcisini elemesi halinde UEFA organizasyonunda karşılaşacağı takım futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi elerse rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ STURM GRAZ

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze engelini aşması durumunda bir üst turdaki rakibi Avusturya temsilcisi Sturm Graz olacak. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna Sturm Graz eşleşmesiyle devam edecek.

İLK MAÇ 4 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak eşleşmenin ilk karşılaşmasının 4 Ağustos tarihinde yapılması planlanıyor. Rövanş mücadelesi ise UEFA'nın belirleyeceği fikstür doğrultusunda ilerleyen günlerde oynanacak. Karşılaşmaların saatleri ve yayıncı kuruluş bilgileri resmi açıklamayla netleşecek.

GÖZLER GORNIK ZABRZE MAÇINDA

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile eşleşebilmesi için ilk olarak Gornik Zabrze karşısında tur atlaması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının da desteğiyle Avrupa kupalarında yoluna devam etmeyi hedeflerken, gözler kritik rövanş mücadelesine çevrildi.

AVRUPA YOLUNDA KRİTİK EŞLEŞME

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz karşısında oynayacağı mücadele, Avrupa kupalarındaki yolculuğu açısından büyük önem taşıyacak. Taraftarlar ise "Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi elerse kiminle oynayacak?" ve "Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi kim olacak?" sorularının yanıtını yakından takip ediyor.