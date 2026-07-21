"Fenerbahçe Gornik Zabrze tek maç mı, rövanşı var mı?" sorusu, karşılaşma öncesinde taraftarların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı mücadelenin hazırlık maçı formatında mı düzenleneceği, rövanş karşılaşmasının olup olmayacağı ve maç programına ilişkin ayrıntılar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte mücadeleyle ilgili merak edilenler.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler, "Fenerbahçe Gornik Zabrze tek maç mı, rövanşı var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağı karşılaşmanın formatı merak edilirken, eşleşmenin çift maç üzerinden oynanacağı ve rövanş mücadelesinin de takvimde yer aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI TEK MAÇ MI?

Hayır. Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki eşleşme tek maç üzerinden oynanmıyor. İki takım arasındaki ilk karşılaşmanın ardından rövanş mücadelesi de oynanacak. İlk maçın ardından turu geçen taraf, iki karşılaşmada alınan sonuçlara göre belli olacak.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇININ RÖVANŞI VAR MI?

Evet. Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki eşleşmenin rövanş karşılaşması önümüzdeki hafta oynanacak. Böylece iki maç sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan ekip bir üst tura yükselme hakkı elde edecek.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki ilk karşılaşma 21 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele, Türksat uydusunun yanı sıra TV100'ün yayın yaptığı dijital platformlar ve internet üzerinden de takip edilebilecek.

FENERBAHÇE TUR İÇİN AVANTAJ ARAYACAK

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek rövanş karşılaşmasına rahat çıkmayı hedefliyor. Gornik Zabrze ise deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılarak kendi sahasında oynanacak ikinci maç öncesinde avantaj yakalamaya çalışacak.