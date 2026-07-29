UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze deplasmanında oynadığı karşılaşmanın durmasının ardından "Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı neden durdu?" ve "Maç ne zaman devam edecek?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Maçın yeniden başlayacağı saat ve yaşanan gelişmelere ilişkin resmi bilgiler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NEDEN DURDU?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanan mücadelede yaşanan kısa süreli duraklama, karşılaşmayı takip eden futbolseverlerin dikkatini çekti. Maçın neden durduğu merak edilirken, hakem oyunu geçici olarak durdurma kararı aldı. Peki, Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı neden durdu, maç ne zaman devam edecek?

MAÇ NEDEN DURDU?

Karşılaşmanın oynandığı sırada tribünlerden sahaya meşale atılması nedeniyle stat içerisinde yoğun duman oluştu. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine hakem, futbolcuların ve maç görevlilerinin güvenliği için oyunu kısa süreliğine durdurdu. Dumanın dağılmasının ardından mücadelenin kaldığı yerden devam etmesi planlandı.

MAÇ NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Karşılaşmanın uzun süre ertelenmesi beklenmiyor. Sahadaki dumanın tamamen dağılmasının ardından hakemin vereceği kararla birlikte Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı kısa süre içerisinde yeniden başlayacak. Yetkililer, taraftarların güvenlik kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulunurken, mücadelenin kaldığı yerden oynanması bekleniyor.

TARAFTARLARIN GÖZÜ RESMİ AÇIKLAMALARDA

Maçın durmasının ardından sosyal medyada "Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı neden durdu?" ve "Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı ne zaman devam edecek?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Dumanın etkisini kaybetmesiyle birlikte hakemin maçı yeniden başlatması ve karşılaşmanın planlandığı şekilde tamamlanması bekleniyor.