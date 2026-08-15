Fenerbahçe Gençlerbirliği CANLI İZLE! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı izle! Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu başladı. Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezona galibiyetle başlayarak şampiyonluk yarışında erken bir avantaj elde etmek isterken Gençlerbirliği ise sahasında güçlü rakibinden puan veya puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE!

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği Gençlerbirliği- Fenerbahçe karşılaşması, Süper Lig'in yayın hakları kapsamında beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler karşılaşmayı beIN Sports 1 kanalından izleyebilecek.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçının yayıncısı beIN Sports 1. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele için yayın saati 21.30 olarak duyuruldu.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Gençlerbirliği- Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1 üzerinden canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı resmi yayın üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN Sports platformlarını kullanması gerekiyor. Maçın canlı anlatımı ise çeşitli spor haber platformlarında dakika dakika aktarılacak.

Müsabakanın Eryaman Stadyumu'nda oynanması nedeniyle Ankara'daki futbolseverler de karşılaşmayı tribünden takip edebilecek. Fenerbahçe'nin sezonun ilk deplasmanından alacağı sonuç, yeni sezonun başlangıcı açısından önem taşıyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Karşılaşma öncesinde açıklanan Fenerbahçe ilk 11'i şöyle:

Tarık, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, İrfan Can, Oğuz ve Talisca.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku maç kadrosunda yer almazken Mason Greenwood yedekler arasında bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN İLK 11'İ

Gençlerbirliği'nin açıklanan ilk 11'i ise şu şekilde:

İrfan Can, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Ousmane, Oğulcan, Ebrar, Traore, Franco ve Koita.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Aksu olacak.