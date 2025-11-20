Haberler

Fenerbahçe Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe Galatasaray voleybol maçı kaç kaç, kim kazandı?

Fenerbahçe Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe Galatasaray voleybol maçı kaç kaç, kim kazandı?
Güncelleme:
TVF Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen voleybolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, yayın saatini ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin'in mücadele edeceği bu kritik Sultanlar Ligi maçı, sporseverlerin gündeminde. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayın bilgileri ve erişim detayları hakkında bilgi edinmek istiyor. Fenerbahçe Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

FENERBAHÇE MEDICANA – GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TVF Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasında oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE MEDICANA – GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ GÜN?

Bu önemli Sultanlar Ligi müsabakası 20 Kasım Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – GALATASARAY DAIKIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 19.30 olarak planlanmıştır.

FENERBAHÇE MEDICANA – GALATASARAY DAIKIN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, İstanbul'da bulunan Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Galatasaray voleybol maçı sona erdi. Fenerbahçe maçı 3-2 kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
