Fenerbahçe Galatasaray maçını kim anlatıyor, spiker kim, kaç spiker var, FB GS Yalçın Çetin - Ali Ferahbot spiker seçimi nasıl yapılır?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray mücadelesi, beIN SPORTS ekranlarından çift spikerli yayın alternatifiyle izleyicilerin beğenisine sunulacak. Fenerbahçe Galatasaray maçını hangi spikerlerin seslendirdiği, toplamda kaç sunucunun görev alacağı ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için spiker seçim sürecinin nasıl işlediği soruları gündeme oturdu.

YAYINCI KURULUŞTAN FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNE ÖZEL TEKNOLOJİ VE SPİKER SEÇENEĞİ

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının heyecanla beklenen randevusu olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev mücadele, 1 Aralık Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, bu kritik maçı izleyicilere çift spikerli yayın alternatifiyle sunma kararı aldı.

Kuruluşun yaptığı açıklamaya göre, derbinin seslendirmesini iki deneyimli isim olan Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot üstlenecek.

Bu özel maçta Türkiye'de bir ilk yaşanacak ve tam 9 adet ağır çekim (Slow motion) kamerası kullanılacak. Ayrıca, 1 adet örümcek kamera ve 1 adet drone dahil olmak üzere, karşılaşma toplam 32 farklı kamera ile ekranlara yansıtılacak.

FB-GS DERBİSİNDE SPİKER TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Derbi yayını, izleyicilere farklı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak. Futbol severler, yayında kendi spikerlerini seçme imkanına sahip olacaklar.

Kullanıcılar, televizyon kumandaları üzerindeki dil seçeneği (audio option) aracılığıyla istedikleri spikerin anlatımıyla maçı takip edebilecekler.

Seçenekler: