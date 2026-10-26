Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona erdi. Ligin 9. haftasında RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı belli oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbiye ilişkin merak edilen detaylar.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Sezonun merakla beklenen derbisine Galatasaray'ın sahası RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat 21.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluşun abonelik seçeneklerini kontrol etmesi gerekiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta oynanacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.