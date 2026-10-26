Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri araştırılıyor. Taraftarlar, dev karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona erdi. Ligin 9. haftasında RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı belli oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbiye ilişkin merak edilen detaylar.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Sezonun merakla beklenen derbisine Galatasaray'ın sahası RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat 21.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluşun abonelik seçeneklerini kontrol etmesi gerekiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta oynanacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Meteoroloji'den İstanbul için yeni sel uyarısı! Salı gününe dikkat

Tarih verildi! İstanbul için yeni sel uyarısı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi'ne operasyon! Rasim Özdemir dahil 4 kişi gözaltında
Akondroplazi hastası Ezgi ile Mert, 3 yıllık aşklarını düğünle taçlandırdı

Gönülleri ısıtan düğün! Akondroplazi genç çifte engel olmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı

Ne olacak bu adamın hali? Yarım saat zor dayandı
Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum

Seçim bitti, kriz başladı! Sandıkta kaybedince resti çekti
Didem Soydan’dan evlilik ve ilişki açıklaması: Çocuklu ve boşanmış adamla flört etmem

Çocuklu ve boşanmış adamlara kapısı kapalı
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayıyor: Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları
Brezilya'da Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası

Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası
Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet! Havada hedef değiştirip vurdu