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Fenerbahçe-Erzurumspor maç özeti ve golleri nereden, nasıl izlenir sorusunun cevabı, maçın yayın haklarına sahip kuruluşun kanallarında yer alıyor. Bugün saat 19.00'da beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın özeti ve golleri, maçın ardından beIN SPORTS'un resmi dijital kanallarında ve Süper Lig'in resmi platformlarında yayınlanacak. Maç saat 19.00'da başlayacağı için özet görüntülerinin karşılaşmanın sona ermesinin ardından, yani saat 21.00 civarında paylaşılması bekleniyor.

MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Süper Lig maçlarının özetleri genellikle karşılaşmanın son düdüğünün ardından kısa süre içinde yayıncı kuruluşun resmi hesaplarında paylaşılıyor. Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının da uzatmalar hariç 20.50 ile 21.00 arasında sona ermesi bekleniyor. Özet görüntüler ve goller, maçın bitiminin ardından izlenebilecek.

ÖZET VE GOLLER NEREDE İZLENİR?

Maç özetleri ve goller, beIN SPORTS'un resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. Ayrıca maç sonrası programlarda karşılaşmanın önemli pozisyonları ve golleri ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Kulüplerin resmi hesaplarında da maçın öne çıkan anlarına ilişkin görüntüler yer alabiliyor. Lisanssız ve izinsiz sitelerdeki görüntülerin hem güvenlik hem de telif hakkı açısından risk taşıdığı unutulmamalı.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma şifreli yayınlandığı için maçı izlemek isteyenlerin beIN SPORTS kanallarını içeren bir abonelik paketine sahip olması gerekiyor. Bazı abonelik paketlerinde maç, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebiliyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı, bugün 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda, yani Fenerbahçe'nin evi Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak. Uzatma dakikaları hariç tutulduğunda maçın 20.50 ile 21.00 arasında sona ermesi bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı listeye göre Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 12 maçta topladığı 20 puanla altıncı sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından zirve yarışındaki rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak için bu maçı kazanmak istiyor. Fenerbahçe, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda yenerek moral buldu.

Erzurumspor FK ise 14 puanla 13. sırada yer alıyor. Konuk ekip, Kadıköy deplasmanından puanla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.