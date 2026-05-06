Fenerbahçe’nin son şampiyonluğu üzerinden geçen yıllar, kulübün hem sportif hem de yönetimsel süreçlerinin sık sık gündeme gelmesine neden oldu. Süper Lig’de şampiyonluk hasreti süren sarı-lacivertliler, her sezon yeniden iddialı kadrolarla yarışa dahil olsa da zirveye ulaşamadı. Bu nedenle “ Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?” sorusu, hem güncel futbol gündeminde hem de taraftar tartışmalarında sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE’NİN SON ŞAMPİYONLUĞU NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Süper Lig’deki son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde etti. O sezon sarı-lacivertli ekip, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla rakiplerini geride bırakarak ligi zirvede tamamladı ve taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.