Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?
Fenerbahçe taraftarlarının en çok merak ettiği sorulardan biri "Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?" sorusu olmaya devam ediyor. Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk yarışının içinde yer alan sarı-lacivertli ekip, en son ne zaman şampiyon oldu merak ediliyor.
Fenerbahçe’nin son şampiyonluğu üzerinden geçen yıllar, kulübün hem sportif hem de yönetimsel süreçlerinin sık sık gündeme gelmesine neden oldu. Süper Lig’de şampiyonluk hasreti süren sarı-lacivertliler, her sezon yeniden iddialı kadrolarla yarışa dahil olsa da zirveye ulaşamadı. Bu nedenle “ Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?” sorusu, hem güncel futbol gündeminde hem de taraftar tartışmalarında sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE’NİN SON ŞAMPİYONLUĞU NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Süper Lig’deki son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde etti. O sezon sarı-lacivertli ekip, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla rakiplerini geride bırakarak ligi zirvede tamamladı ve taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.
2013-2014 SEZONU NASIL GEÇTİ?
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda hem hücum gücü hem de savunma disipliniyle öne çıktı. Kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncuların katkısıyla sezonu dominant bir şekilde götüren takım, özellikle iç saha maçlarında elde ettiği yüksek galibiyet oranıyla şampiyonluğa ulaştı.
ŞAMPİYONLUK SONRASI DÖNEM
2014’ten bu yana Süper Lig’de şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, her sezon yeniden güçlü kadrolarla yarışa dahil olmasına rağmen zirveye ulaşamadı. Bu süreç, kulübün hem teknik kadro hem de yönetim düzeyinde sık sık değişim yaşamasına neden olurken, taraftarlar için de “Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?” sorusunu güncel tutan bir dönem haline geldi.
