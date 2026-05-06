Haberler

Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?

Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe taraftarlarının en çok merak ettiği sorulardan biri “Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?” sorusu olmaya devam ediyor. Süper Lig’de uzun yıllardır şampiyonluk yarışının içinde yer alan sarı-lacivertli ekip, en son ne zaman şampiyon oldu merak ediliyor.

Fenerbahçe’nin son şampiyonluğu üzerinden geçen yıllar, kulübün hem sportif hem de yönetimsel süreçlerinin sık sık gündeme gelmesine neden oldu. Süper Lig’de şampiyonluk hasreti süren sarı-lacivertliler, her sezon yeniden iddialı kadrolarla yarışa dahil olsa da zirveye ulaşamadı. Bu nedenle “ Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?” sorusu, hem güncel futbol gündeminde hem de taraftar tartışmalarında sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE’NİN SON ŞAMPİYONLUĞU NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Süper Lig’deki son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde etti. O sezon sarı-lacivertli ekip, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla rakiplerini geride bırakarak ligi zirvede tamamladı ve taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.

2013-2014 SEZONU NASIL GEÇTİ?

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda hem hücum gücü hem de savunma disipliniyle öne çıktı. Kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncuların katkısıyla sezonu dominant bir şekilde götüren takım, özellikle iç saha maçlarında elde ettiği yüksek galibiyet oranıyla şampiyonluğa ulaştı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI DÖNEM

2014’ten bu yana Süper Lig’de şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, her sezon yeniden güçlü kadrolarla yarışa dahil olmasına rağmen zirveye ulaşamadı. Bu süreç, kulübün hem teknik kadro hem de yönetim düzeyinde sık sık değişim yaşamasına neden olurken, taraftarlar için de “Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?” sorusunu güncel tutan bir dönem haline geldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik

Bölge yeni savaşın eşiğinde! İran'dan bu görüntülere en net açıklama
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti

AK Parti il başkanı sahneye çağrılırken anons krizi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı'nda 10 sivil denizci hayatını kaybetti

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Çok sayıda ölü var
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı

"Bunu yapmasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı"
ABD'nin 'Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği' iddiası

Savaş tehditleri savurmuştu! İran ABD'nin o operasyonundan haberdarmış