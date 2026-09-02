Süper Lig’de sezonun ilk büyük derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak dev mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Sezonun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadelede iki ezeli rakip, sahadan galibiyetle ayrılmak için kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise maç öncesinde “Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 5 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul’da futbolseverleri ekran başına kilitleyecek derbi, iki takımın lig mücadelesinde önemli karşılaşmalarından biri olacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev derbinin başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, saat 20.00 itibarıyla başlayacak mücadelede takımlarının üç puan mücadelesini takip edecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, beIN SPORTS 1 kanalını kullanabilecek.

BEIN SPORTS 1 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

BeIN SPORTS 1, Digiturk 77. kanal üzerinden izlenebiliyor. Yayın platformlarında kanal numaralarında değişiklik yaşanabileceği için karşılaşma öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi, İstanbul’daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Fenerbahçe’nin sahasında gerçekleşecek karşılaşma, iki takım taraftarları açısından da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin temel yayın bilgileri şöyle:

• Maç: Fenerbahçe - Beşiktaş

• Tarih: 5 Eylül 2026 Cumartesi

• Saat: 20.00

• Stadyum: Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul

• Yayın Kanalı: beIN SPORTS 1

• Digiturk: 77. kanal

Futbolseverler, Süper Lig’in önemli derbilerinden biri olan Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesini belirtilen yayın saatinde beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak takip edebilecek.