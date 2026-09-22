Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne maçı, Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş basket maçı Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali mi? Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı tek maç mı

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Fenerbahçe Tarfin- Beşiktaş basketbol karşılaşması öncesinde maçın statüsü gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Taraftarlar, Fenerbahçe Beşiktaş maçının ne maçı olduğunu ve karşılaşmanın Cumhurbaşkanlığı Kupası finali olup olmadığını araştırıyor. İşte Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleye dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE MAÇI?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, basketbolda TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında karşı karşıya geliyor. 22 Eylül 2026 Salı günü oynanacak mücadele öncesinde basketbolseverler, “Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne maçı?”, “Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş basket maçı Cumhurbaşkanlığı Kupası finali mi?” ve “Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar...

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI NE MAÇI?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonu kapsamında oynanacak. İki takım, sezon öncesinde Cumhurbaşkanlığı Kupası için Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleye İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI FİNALİ Mİ?

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşması, TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında oynanan kupa mücadelesi olarak programda yer alıyor. Bu nedenle karşılaşmanın Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonundaki statüsü basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

Mücadeleye ilişkin resmi maç programında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği belirtilirken, karşılaşma 22 Eylül Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin beklediği Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçı 20.00'de başlayacak. Karşılaşma İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Maç öncesinde taraftarların en çok araştırdığı konular arasında karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgileri bulunuyor.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverler TRT 1 kanalından yayını izleyebilecek.

TRT 1 ayrıca çeşitli dijital ve televizyon platformlarında da yer alıyor. Platformlardaki kanal numaraları değişebileceğinden, izleyicilerin güncel yayın listelerini kontrol etmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşması İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak mücadele, TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş basketbol maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşma saatinde TRT 1 ekranlarından yayını takip edebilir. Mücadele ayrıca TRT 1'in resmi dijital yayın seçenekleri üzerinden de izlenebilecek.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç: Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş

Organizasyon: TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

Tarih: 22 Eylül 2026 Salı

Saat: 20.00

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul

Yayın: TRT 1

Canlı yayın: TRT 1 resmi dijital yayın seçenekleri