Fenerbahçe Beşiktaş penaltı kararı doğru mu, yanlış mu, Nene’nin pozisyonunda penaltı var mı (HAKEM GÖRÜŞLERİ)?

Ezeli rekabette tansiyonun tavan yaptığı dakikalarda, Nene'nin ikili mücadelesi sonrası verilen karar spor kamuoyunu ikiye böldü! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran pozisyon için "Eski hakemlerin görüşü ne?" ve "Beşiktaş derbisinde hakem hatası mı yapıldı?" sorgulamaları zirveye çıktı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Nene’nin yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı verdi. VAR ise inceleme çağrısı yapmadı. Penaltı vurulu golle sonuçlandı.

Hakem Görüşleri:

Deniz Ateş Bitnel: "Maçın başında bir çok basit faulleri veren , sonrasında ise olan faulleri vermeyip oyunu devam ettiren Yasin Kol, benzer durumda bir çok pozisyonu devam ettirmişken son verdiği penaltı kararı benim de içime sinmedi!!!"

Emre Bol: “Böyle bir penaltıdan sonra ben sevinemedim. Normalde böyle bir golde içeride ortalığı yıkarım penaltı kararı yanlış bir karardı arkadaşlar.”

Serdar Ali Çelikler: “Son derece tartışmalı bir penaltıya gelene kadar senin bu maçı bitirmen gerekiyordu.

Ahmet Çakar: “Hakem atışıyla oyun başlamalıydı. Bak yanımda Fenerli var kanalın sahibi önemli bir Fenerbahçeli olmasına rağmen bu penaltı Fenerbahçe’yi yarışta tutmak için uydurulmuş, icat edilmiş olmadığı bilindiği halde bilerek verilmiş ahlaksızca bir penaltıdır.”