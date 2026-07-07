Fenerbahçe Beko yeni ismi ne olacak, Beko sponsorluktan çekildi mi?

Fenerbahçe Beko'da isim sponsorluğu konusunda yaşanan gelişmeler spor kamuoyunun dikkatini çekti. Beko'nun sponsorluk anlaşmasını sonlandırıp sonlandırmadığı ve takımın yeni isminin ne olacağına yönelik araştırmalar hız kazanırken, taraftarlar resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İşte Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğuna ilişkin son durum ve öne çıkan detaylar.

FENERBAHÇE BEKO YENİ İSMİ NE OLACAK?

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğu konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, uzun yıllardır devam eden Beko iş birliğinin sona erdiğini resmen duyurdu. Açıklamanın ardından "Fenerbahçe Beko'nun yeni ismi ne olacak?" ve "Beko sponsorluktan çekildi mi?" soruları basketbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasına girdi.

BEKO İLE 8 YILLIK İŞ BİRLİĞİ SONA ERDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Erkek Basketbol Takımı'nın isim ve ana sponsoru olan Beko ile yürütülen iş birliğinin sona erdiğini bildirdi.

Kulüp açıklamasında, Beko'nun aldığı karar doğrultusunda sponsorluk anlaşmasının tamamlandığı belirtilirken, şirkete bugüne kadar verdiği destek nedeniyle teşekkür edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın isim ve ana sponsoru olarak 8 yıldır kulübümüzün yanında yer alan Beko ile iş birliğimiz, Beko'nun aldığı karar doğrultusunda sona ermiştir. Kulübümüze verdikleri güven, destek ve katkılar için Beko ailesine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi yarın da aynı inançla, kararlılıkla ve büyük hedeflerle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

FENERBAHÇE BEKO'NUN YENİ İSMİ NE OLACAK?

Beko ile sponsorluk anlaşmasının sona ermesinin ardından gözler takımın yeni isim sponsoruna çevrildi. Ancak kulüp tarafından yeni sponsora ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni iş birliğinin duyurulmasının ardından takımın resmi adının da belli olması bekleniyor. Şimdilik Fenerbahçe yönetimi, yeni isim sponsoruna ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

BEKO SPONSORLUKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Evet. Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklamaya göre Beko, aldığı karar doğrultusunda erkek basketbol takımının isim ve ana sponsorluğundan ayrıldı. Böylece 8 yıldır devam eden sponsorluk anlaşması resmen sona ermiş oldu.

YENİ SPONSOR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni isim sponsorunun kim olacağına veya anlaşmanın ne zaman duyurulacağına ilişkin henüz bir tarih paylaşmadı. Basketbol kamuoyu ve sarı-lacivertli taraftarlar, önümüzdeki günlerde kulüpten yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.