Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

EuroLeague heyecanında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos'un karşı karşıya geleceği mücadele büyük ilgi görüyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayınlanacağı kanal, canlı yayın seçenekleri ve şifre durumu hakkında bilgi edinmek istiyor.

FENERBAHÇE BEKO – OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanacak mücadele, basketbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE BEKO – OLYMPIAKOS MAÇI S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus platformu üzerinden maç yayını, internet ve uydu aracılığıyla izlenebiliyor. Platform, abonelik sistemiyle çalışmakta olup karşılaşma şifreli yayın kapsamında ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE BEKO – OLYMPIAKOS MAÇI S SPORT YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı;

• Kablo TV: 240

• Tivibu: 73

• Turkcell TV+: 77

• Vodafone TV: 11

numaralı kanallar üzerinden yayın yapmaktadır. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE BEKO – OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasındaki EuroLeague karşılaşması, 6 Ocak Salı günü basketbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEKO – OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadele, 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO – OLYMPIAKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu EuroLeague randevusu, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.