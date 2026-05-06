Haberler

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi süreci hız kazanırken, gözler hem seçim tarihine hem de aday listesine çevrildi. “Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?”, “Tarih netleşti mi?” ve “Kimler aday olacak?” soruları taraftarlar arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi süreci yaklaşırken, hem tarih hem de adaylar taraftarların gündeminde ilk sıralara yerleşti. “ Seçim ne zaman yapılacak?”, “Adaylar kimler olacak?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, kulüpte yaşanan gelişmeler büyük merak uyandırıyor. Seçim atmosferi giderek hareketlenirken, başkanlık yarışının nasıl şekilleneceği spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Tüm detaylar haberin devamında…

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Seçimde kulübün yeni başkanı belirlenecek.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Eski başkan Aziz Yıldırım, yapılan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Yıldırım, seçim sürecinde birlik çağrısı yaparak yeniden başkanlık yarışına gireceğini açıkladı.

AZİZ YILDIRIM NE AÇIKLAMA YAPTI?

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada Fenerbahçe camiasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Kulübün 120. yılına vurgu yapan Yıldırım, farklı adaylara da birlikte hareket etme teklifinde bulunarak, “Fenerbahçe’nin ancak birlik içinde güçlü olabileceğini” ifade etti.

Sahra Arslan
Haberler.com
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim

Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Büyükşehri sarsan olay! Çok sayıda doktor yakalandı

Büyükşehri sarsan olay! Çok sayıda doktor yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'‘Oh be’ dedirtecek aday' Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar

"‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü

Biletler 40 dakikada bitti, fahiş fiyattan karaborsaya düştü
Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, 'yoruldum' deyip dinlendi

Kız öğrenciye feci darp: Kafasını yere vurdu, yoruldum deyip dinlendi
'‘Oh be’ dedirtecek aday' Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar

"‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu
Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere 'sopa cezası' getirildi

Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

İsrail'de YILDIRIMHAN korkusu! Sorulan soru her şeyi özetliyor