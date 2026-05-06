Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi süreci yaklaşırken, hem tarih hem de adaylar taraftarların gündeminde ilk sıralara yerleşti. “ Seçim ne zaman yapılacak?”, “Adaylar kimler olacak?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, kulüpte yaşanan gelişmeler büyük merak uyandırıyor. Seçim atmosferi giderek hareketlenirken, başkanlık yarışının nasıl şekilleneceği spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Tüm detaylar haberin devamında…

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Seçimde kulübün yeni başkanı belirlenecek.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Eski başkan Aziz Yıldırım, yapılan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Yıldırım, seçim sürecinde birlik çağrısı yaparak yeniden başkanlık yarışına gireceğini açıkladı.

AZİZ YILDIRIM NE AÇIKLAMA YAPTI?

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada Fenerbahçe camiasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Kulübün 120. yılına vurgu yapan Yıldırım, farklı adaylara da birlikte hareket etme teklifinde bulunarak, “Fenerbahçe’nin ancak birlik içinde güçlü olabileceğini” ifade etti.