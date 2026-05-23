Fenerbahçe Spor Kulübü camiasında gözler artık olağanüstü seçimli genel kurul sürecine çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpte yaklaşan başkanlık seçimi, yalnızca kongre üyeleri için değil milyonlarca taraftar açısından da sezonun en kritik gündem maddelerinden biri haline geldi. Kulüp yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte seçim takvimi netleşirken, başkanlık yarışında öne çıkan isimler de kamuoyunun yakın takibine girdi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte? Fenerbahçe başkan adayları kimler? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi duyuruya göre olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı iki aşamalı bir takvim çerçevesinde organize edilecek. Kulüp tüzüğü gereğince ilk toplantıda salt çoğunluk şartı aranacak.

Mayıs ayının son haftasında yapılması planlanan ilk genel kurul toplantısında yeterli katılım sağlanamaması durumunda seçim süreci ikinci aşamaya taşınacak. Bu senaryoda kongre üyeleri, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yeniden sandık başına gidecek. İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmayacağı için başkanlık seçiminin bu tarihlerde kesinleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçiminde yarışması beklenen isimler arasında en dikkat çeken adaylar Aziz Yıldırım ile Hakan Safi oldu.