Fenerbahçe Atletico Madrid ile maç yaptı mı?

Türk futbolunun iki köklü çınarı Fenerbahçe ve Atletico Madrid arasındaki rekabetin geçmişi, futbol tarihimizin önemli sayfalarından birini oluşturuyor. Birçok spor kanalında ve dijital platformda "Fenerbahçe ile Atletico Madrid daha önce karşılaştı mı?" başlıkları sorgulanırken, iki ekibin hem resmi turnuvalarda hem de hazırlık maçlarındaki istatistikleri yeniden gün yüzüne çıktı. İşte temsilcimizin İspanyol temsilcisi karşısında aldığı sonuçlar ve iki takım arasındaki maç trafiğine dair tüm merak edilenler.

FENERBAHÇE ATLETİCO MADRİD İLE MAÇ YAPTI MI?

Fenerbahçe ile Atletico Madrid, tarihlerindeki ilk resmi randevularına 1970-1971 sezonunda UEFA Kupası (o zamanki adıyla Fuar Şehirleri Kupası) 1. turunda çıktılar.

• İlk Maç: Madrid'de oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-0 kazandı.

• Rövanş Maçı : İstanbul'da oynanan rövanş mücadelesinde ise Fenerbahçe rakibine 4-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.

ÖZEL MAÇLAR

Fenerbahçe – Atletico Madrid 3-3 (4 Haziran 1991)

4 Haziran 1991'de İstanbul'da, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Toni Schumacher için düzenlenen özel/jübile maçında Fenerbahçe ile Atletico Madrid karşılaşmış ve 3-3 berabere kalmıştır.

İki takım arasındaki en unutulmaz buluşmalardan biri ise 2014 yılında gerçekleşti.

• Soma İçin Dayanışma Maçı: 6 Ağustos 2014 tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda, Soma maden kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım amacıyla özel bir maç yapıldı. Fenerbahçe, bu anlamlı karşılaşmayı Moussa Sow'un golüyle 1-0 kazandı.

• Yaz Turnuvaları: Ayrıca iki ekip, geçmiş yıllarda Avrupa'daki çeşitli hazırlık turnuvalarında da karşı karşıya gelmiştir.

AVRUPA KARNESİ VE GENEL İSTATİSTİK

Genel tabloya bakıldığında, Atletico Madrid resmi maçlarda üstünlük sağlayan taraf olarak görülse de Fenerbahçe'nin özellikle hazırlık maçlarında ve dostluk turnuvalarında rakibine karşı galibiyetleri bulunmaktadır. Sarı-lacivertli temsilcimiz, İspanyol takımlarına karşı Avrupa tarihindeki en büyük zaferlerinden birini ise 2008 yılında Sevilla'yı Şampiyonlar Ligi'nde eleyerek kazanmıştır.

. Bugüne kadar iki kulüp resmî UEFA maçında karşılaşmadılar.