Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Aston Villa maçı nereden yayınlanacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi zorlu bir İngiltere sınavı bekliyor. Sarı-lacivertlilerin Aston Villa karşısında sahaya çıkacağı mücadele, yayın kanalı ve izleme seçenekleriyle futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe Aston Villa maçı şifresiz mi yayınlanacak, internetten canlı izlenebilecek mi? TRT 1 hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın haklarına sahip olan TRT, mücadeleyi şifresiz şekilde izleyicilere ulaştıracak.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NEREDEN YAYINLANACAK?

Karşılaşma, televizyonda TRT 1 üzerinden ekrana gelecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise tabii platformu aracılığıyla TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek. tabii, web sitesinin yanı sıra mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar için sunulan uygulamalar üzerinden de kullanılabiliyor.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Fenerbahçe-Aston Villa maçı şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, ulusal yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşmayı izlemek için herhangi bir abonelik ya da ücret ödemek gerekmiyor.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'i uydu, kablo ve IPTV platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor. İnternet yayınlarında yoğunluk nedeniyle kesinti yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Olası program değişikliklerine karşı futbolseverlerin resmi duyuruları takip etmesi faydalı olacaktır.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Aston Villa'nın İngiltere'nin Birmingham kentindeki evi Villa Park'ta oynanacak. İlk maçında Roma ile berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini zorlu İngiltere deplasmanında almayı hedefliyor. Aston Villa ise organizasyondaki ikinci galibiyetini taraftarı önünde elde etmenin peşinde.