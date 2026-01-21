Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Fenerbahçe Aston Villa muhtemel 11'leri ve maç kadrosu!

Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kapsamında Aston Villa'yı konuk ediyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, maçın yayıncı kuruluşu, yayın saati ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği gibi bilgileri sorguluyor. Fenerbahçe – Aston Villa karşılaşmasına dair muhtemel ilk 11'ler ve maç kadrosu futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe – Aston Villa karşılaşması futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Mücadele, TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak ve izleyiciler maçı şifresiz olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TRT 1 üzerinden izlemek isteyen sporseverler, yayına hem uydu hem de dijital platformlar aracılığıyla ulaşabiliyor. TRT 1; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Fil Box ve Vodafone TV platformlarında yer alırken, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak yayın yapıyor.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 22 Ocak Perşembe günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma, 22 Ocak Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avrupa arenasındaki bu kritik mücadele, İstanbul'da futbolun kalbi olarak bilinen Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe muhtemel 11 : Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Mert İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Talisca, Duran

Aston Villa muhtemel 11: Marco Bizo, Konsa, Torres, Maatsen, Cash, Bogarde, Tielemans, Buendia, Rogers, McGinn, Watkins