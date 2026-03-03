Haberler

Fenerbahçe Aras Kargo maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Medicana Aras Kargo nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Aras Kargo maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Medicana Aras Kargo nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Medicana Aras Kargo ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki, Fenerbahçe – Aras Kargo maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu mücadeleyi CANLI izlemek için hangi platformları kullanabilirsiniz? Taraftarlar, maçın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte maç öncesi tüm detaylar ve canlı yayın seçenekleri.

Voleybol severler için heyecan dorukta! Fenerbahçe ile Medicana Aras Kargo arasında oynanacak mücadele için maçı canlı izleme rehberi araştırılıyor. Fenerbahçe Medicana Aras Kargo canlı yayın linki ve yayın kanalı ile ilgili bilgiler haberimizde. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için şimdiden hazırlık yapıyor.

FENERBAHÇE MEDICANA – ARAS KARGO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Medicana ile Aras Kargo arasında oynanacak TVF Kadınlar Kupa Voley Çeyrek Final karşılaşması, voleybol severler tarafından merak ediliyor. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, kritik mücadeleyi kaçırmamak için yayın detaylarını araştırıyor.

CANLI MAÇ İÇİN TRT SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyenler için TRT Spor, farklı platformlardan şifresiz yayın sunuyor. Maç, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de canlı yayın imkanı bulunuyor.

FENERBAHÇE MEDICANA – ARAS KARGO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

TVF Kadınlar Kupa Voley çeyrek final mücadelesi 03 Mart Salı günü oynanacak. Sporseverler, bu tarihte voleybol heyecanını ekran başında yaşayacak.

MAÇ SAATİ VE SALON BİLGİLERİ

Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maçı saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak ve voleybol severler için unutulmaz anlara sahne olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular

Ülkenin geleceğinin belirleneceği bina vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu

İran'ın dünyayı etkileyen kararının ardından son görüntü böyle
Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

Hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nı kaçıracak
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Cenazede protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu

İran'ın dünyayı etkileyen kararının ardından son görüntü böyle
'İstismara uğradık' diyen anne ve kızı ölü bulundu

"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia

Komşuyu bu kez füze değil deprem vurdu! Uzmanların iddiası korkuttu