Fenerbahçe Araplara satılacak mı?

Sarı-lacivertli ekibin geleceğine dair en çok sorulan sorulardan biri olan Fenerbahçe'nin satışı iddiaları, kulislerde konuşulan dev projelerle yeni bir boyut kazandı. 2026 yılı itibarıyla kulübün finansal sürdürülebilirliğini sağlamak adına atılan adımlar ve yabancı kurumsal yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisi, "Fenerbahçe satılıyor mu?" haberlerini de beraberinde getirdi.

EL-VELİD BİN TALAL'DAN TARİHİ TEKLİF İDDİASI

Gazeteci Uğur Önver'in paylaştığı bilgilere göre, Suudi Arabistanlı milyarder iş insanı El-Velid bin Talal, Fenerbahçe’yi satın almak için kolları sıvadı. Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralarda yer alan Talal’ın, Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’yi küresel bir futbol devine dönüştürmeyi hedeflediği iddia ediliyor.

1 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE VE DEV STADYUM PROJESİ

Söz konusu satın alma planının sadece kulübün devrini değil, aynı zamanda devasa bir yatırımı da kapsadığı belirtiliyor. İddialara göre Suudi iş insanının vaatleri şunları içeriyor:

• 1 Milyar Dolarlık Yatırım: Kulübün transfer ve operasyonel giderleri için 1 milyar dolarlık dev bir kaynak ayrılacak.

• 100 Bin Kişilik Modern Stadyum: Fenerbahçe’ye dünyanın en modern ve yüksek kapasiteli statlarından biri inşa edilecek.

• PSG Ayarında Yıldız Transferleri: Kadronun Paris Saint-Germain seviyesine getirilmesi için dünya yıldızlarının transfer edileceği vadediliyor.

SATIŞ İDDİALARI CAMİADA NASIL KARŞILANDI?

Fenerbahçe’nin bir şahsa veya yabancı sermayeye satılması konusu, sarı-lacivertli camiada farklı görüşleri beraberinde getirdi. Mevcut tüzük yapısı gereği kulübün tamamen satılması için kongre kararı ve kapsamlı bir yapı değişikliği gerekirken, bu denli büyük bir ekonomik yatırımın kulübün mali darboğazdan çıkması için bir fırsat olabileceğini savunanlar kadar, kulübün üyelere ait kalması gerektiğini savunanlar da bulunuyor.

BÜROKRASİ VE RESMİ SÜREÇLERDE SON DURUM

Henüz Fenerbahçe yönetimi veya resmi makamlardan bu teklife dair doğrulanmış bir açıklama gelmemiş olsa da, Uğur Önver’in ortaya attığı bu iddialar sosyal medyada kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı. El-Velid bin Talal gibi küresel ölçekte yatırımları bulunan bir ismin Fenerbahçe ile anılması, kulübün marka değerinin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtlar nitelikte. Gözler, yönetim kurulunun bu dev teklif iddiasına vereceği cevaba çevrilmiş durumda.