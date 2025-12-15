Haberler

Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu FB Konyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu FB Konyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu! Fenerbahçe Konyaspor 11'ler! FB Konyaspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Konyaspor ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Konyaspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Fenerbahçe Konyaspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Konyaspor ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Konyaspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

Konyaspor 11: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut.

Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu FB Konyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
title