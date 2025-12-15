Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu FB Konyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Konyaspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Konyaspor ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Konyaspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

Konyaspor 11: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut.

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.