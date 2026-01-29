Haberler

Fenerbahçe 11'i! FCSB FB maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FCSB Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe 11'i! FCSB FB maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FCSB Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!
FCSB - Fenerbahçe maç kadrosu! FCSB Fenerbahçe 11'ler! FCSB FB maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi FCSB Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. FCSB Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

FCSB Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi FCSB Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. FCSB Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FCSB - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

FCSB - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

FCSB: Tarnovanu, Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Cisotti, Alibec

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Mert Müldür, Fred, Nene, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Fenerbahçe 11'i! FCSB FB maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FCSB Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.

