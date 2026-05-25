Fenerbaçe'nin transfer limiti 36 milyon euro mu?

Süper Lig kulüplerinin transfer bütçeleri tartışılmaya devam ederken Fenerbahçe’nin limitine ilişkin iddialar öne çıktı. “Fenerbahçe transfer limiti 36 milyon euro mu?” sorusu araştırılırken, kulübün resmi harcama sınırının ne kadar olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FENERBAÇE'NİN TRANSFER LİMİTİ 36 MİLYON EURO MU?

Spor yorumcusu Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe’nin mevcut bonservis harcama limitine ilişkin yaptığı değerlendirmede kulübün 36 milyon Euro civarında bir transfer bütçesi bulunduğunu ifade etti. Hamzaoğlu ayrıca bu rakamın aşılması durumunda UEFA yaptırımlarının gündeme gelebileceğini öne sürdü.

36 MİLYON EURO LİMİT İDDİASI

Ortaya atılan iddiaya göre Fenerbahçe’nin bonservisli transferler için yaklaşık 36 milyon Euro’luk bir harcama sınırı bulunuyor. Bu limitin üzerine çıkılması halinde finansal fair play kuralları kapsamında ciddi yaptırımların uygulanabileceği konuşuluyor.

UEFA İNCELEMESİ İDDİASI

Söz konusu açıklamalarda UEFA’nın Fenerbahçe’yi yakından takip ettiği ve kulübün mali yapısının detaylı şekilde incelendiği de iddia edildi. Bu durum, transfer döneminde yapılacak hamlelerin daha dikkatli planlanması gerektiği yorumlarına neden oldu.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tartışmalara neden olan bu iddialar sonrası gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.