İspanya’da yakalanarak gözaltına alınan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Fedlan Kılıçaslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeniden gündeme geldi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “yasa dışı bahis” suçlamalarıyla aranan Kılıçaslan hakkında Türkiye’ye iade süreci başlatıldı. Peki, Fedlan Kılıçaslan kimdir, ne iş yapıyor? Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN FEDLAN KILIÇASLAN KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen Fedlan Kılıçaslan, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “yasa dışı bahis” suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranan şüpheliler arasında yer aldı. Soruşturma dosyasına göre Kılıçaslan’ın internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık ettiği, bu faaliyetlerin reklam ve teşvik süreçlerinde rol aldığı iddia edildi.

Yurt dışında firari olarak bulunduğu süreçte hakkında kırmızı bülten çıkarılan Fedlan Kılıçaslan, İspanya’da yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye’ye iadesine yönelik hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, şüpheliye ait olduğu değerlendirilen taşınır ve taşınmaz varlıklara, şirket ortaklık paylarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konulduğu ve bu kararın Sulh Ceza Hâkimliği tarafından onaylandığı ifade edildi.

FEDLAN KILIÇASLAN NE İŞ YAPIYOR?

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Fedlan Kılıçaslan’ın internet tabanlı platformlar üzerinden yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin süreçlerde yer aldığı, bu sitelere erişim ve teşvik sağlanmasına aracılık ettiği belirtilmektedir.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının verilmesi ve kullanıcıların bu platformlara yönlendirilmesi gibi faaliyetlerin soruşturma konusu olduğu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda yürütülen incelemelerde, dijital platformlar ve çeşitli internet uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin mercek altına alındığı anlaşılmaktadır.

FEDLAN KILIÇASLAN KAÇ YAŞINDA?

Paylaşılan resmi ve kamuya açık bilgilerde Fedlan Kılıçaslan’ın 1981 yılında dünyaya geldiği bilgisi yer almaktadır.

FEDLAN KILIÇASLAN NERELİ?

Resmi açıklamalara ve kamuya yansıyan bilgilere göre Fedlan Kılıçaslan’ın 1981 yılında Balıkesir’de doğduğu belirtilmiştir.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMASI

Aşağıda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklama aynen yer almaktadır:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Şüpheli Fedlan Kılıçaslan’ın (yurt dışında firari) internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlaması, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmesi, şeklinde tezahür eden 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları ile ilgili olarak şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartılmış, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır."