Küresel finans piyasalarının odağında yer alan Federal Reserve System faiz kararları, para politikası yönü açısından kritik önem taşımaya devam ediyor. Enflasyon verileri, işgücü piyasası gelişmeleri ve ekonomik görünüm çerçevesinde şekillenen beklentiler, yatırımcıların faiz patikasına ilişkin öngörülerini doğrudan etkiliyor. Peki, Fed toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD para politikasını belirleyen en kritik mekanizma olan Federal Open Market Committee toplantıları, 2026 yılının en önemli gündem başlıkları arasında yer almaktadır. Haziran 2026 dönemi toplantısı, takvim planlamasına göre 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmektedir.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haziran 2026 FOMC toplantısının ardından beklenen faiz kararı, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacaktır. Açıklama, FED’in resmi iletişim kanalları üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Faiz kararlarıyla birlikte yayımlanan metin, yalnızca politika faizini değil aynı zamanda ekonomik görünüm, enflasyon değerlendirmeleri ve gelecek dönem para politikası yönlendirmelerini de içermektedir. Bu nedenle açıklama, yalnızca faiz oranı değil, aynı zamanda ileriye dönük beklentiler açısından da kritik bir veri seti olarak kabul edilmektedir.

Karar süreci, enflasyon ve istihdam göstergeleri başta olmak üzere çok sayıda makroekonomik verinin değerlendirilmesiyle şekillenmektedir. Bu kapsamda özellikle enflasyon göstergeleri, karar mekanizmasının en önemli belirleyicileri arasında yer almaktadır.

FED HAZİRAN 2026 FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Haziran 2026 toplantısına yönelik beklentiler, ABD ekonomisinden gelen enflasyon verileri ve işgücü piyasasının genel görünümü çerçevesinde şekillenmektedir. Son açıklanan verilerde, enflasyonist baskıların devam ettiği görülmektedir.

ABD Çalışma Bakanlığı verileri kapsamında değerlendirilen Consumer Price Index sonuçlarına göre, ülkede enflasyon nisanda aylık %0,6 artış göstermiş, yıllık bazda ise %3,8 seviyesine ulaşmıştır. Bu oran, Mayıs 2023’ten bu yana görülen en yüksek yıllık seviyelerden biri olarak kaydedilmiştir.

Üretici fiyatlarını ölçen Producer Price Index tarafında ise daha güçlü bir artış dikkat çekmektedir. Nisan ayında aylık %1,4, yıllık bazda ise %6 seviyesinde gerçekleşen artış, maliyet yönlü enflasyon baskısının sürdüğünü göstermektedir.

Bu veriler ışığında para politikasının gevşetilmesine yönelik beklentiler sınırlı kalırken, piyasada daha temkinli bir yaklaşım öne çıkmaktadır. Özellikle enflasyonun hedef seviyelere dönüş hızının yavaşlaması, faiz indirimi olasılığını zayıflatan temel unsurlar arasında değerlendirilmektedir.