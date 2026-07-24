Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, son dönemde yaptığı paylaşımlar ve özel içerik platformlarındaki faaliyetleri nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Daha önce Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile birlikte çektiği videolarla tanınan Soydaş, son süreçte hem içerikleri hem de özel hayatına ilişkin iddialarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Fatma Soydaş'ın sevgilisi kim? Detaylar...

FATMA SOYDAŞ'IN SEVGİLİSİ KİM?

Fatma Soydaş, kamuoyunda "Zebani Efe" lakabıyla tanınan Efe Beycan ile sevgili olduklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Ancak bu açıklamanın ardından kısa süre içerisinde yeni bir paylaşım yapan Soydaş, ilk açıklamasından geri adım attı. Yapılan ikinci açıklamada, Efe Beycan ile sevgili olmadıklarını ifade etti.

Bu nedenle kamuoyuna yansıyan son bilgiler doğrultusunda Fatma Soydaş'ın Efe Beycan ile sevgili olduğu yönündeki açıklama daha sonra kendisi tarafından düzeltilmiş olup, ilişkinin bulunmadığı belirtilmiştir.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR GÜNDEMİN MERKEZİNE YERLEŞTİ

Fatma Soydaş, takipçi kitlesini artırmasının ardından ücretli abonelik sistemine geçti.

Sosyal medya platformlarında yapılan çok sayıdaki paylaşımda, Soydaş'ın yalnızca abonelere özel içerikler yayınladığı ve bu içerikler arasında ayak fotoğraflarının da bulunduğu iddia edildi.

Söz konusu iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı içeriklerin dini semboller ve başörtüsüyle birlikte sunulduğunu öne sürerek tepki gösterdi.

Bu iddialar sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun şekilde paylaşılırken, konu kısa süre içerisinde gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA YETKİLİLERE ÇAĞRILAR YAPILDI

Fatma Soydaş hakkında sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapıldı.

Paylaşımlarda çok sayıda kullanıcı, İçişleri Bakanlığı ile emniyet birimlerini etiketleyerek konu hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Kullanıcılar, paylaşımlarında "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla yetkililerin inceleme başlatması gerektiğini savundu.

Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler kapsamında, bu talepler doğrultusunda resmi makamlar tarafından başlatıldığı açıklanan herhangi bir soruşturma veya adli süreç bulunduğuna ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama yer almamaktadır.

SAİD HATİPOĞLU İLE ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA TANINDI

Fatma Soydaş, sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü tarafından ilk olarak Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile birlikte hazırladığı videolar sayesinde tanındı.

Bu videolar sosyal medya platformlarında geniş izlenme rakamlarına ulaşırken, Soydaş'ın takipçi sayısının artmasında önemli rol oynadı.

Daha sonraki süreçte ise farklı içerik türleri üretmeye başlayan sosyal medya fenomeni, özellikle son dönemde yaptığı paylaşımlar nedeniyle yeniden gündeme geldi.